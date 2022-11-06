Samsunspor - Göztepe: 1-0

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Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA)STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Murat Erdoğan, Suat Güz, Mert Bulut

YILPORT SAMSUNSPOR: Szumski Soner, Yunus, Alim, Zeki, Ali Ülgen, Yusuf Emre (Dk. 34 Ali Kaan), Osman (Dk. 85 Berk), Celil (Dk. 62 Muhammet Ali), Ahmet (Dk. 85 Polat), Tanque (Dk. 62 Laura)

GÖZTEPE: Ekrem Mihojevic (Dk. 87 Atınç Nukan), Emir, Yasin (Dk. 81 Hüsamettin Yener), İsmail, Arslanagic, Yunus Emre Gedik, Mamah (Dk. 81 Ajdin Hasic), Yalçın, Tjanic (Dk. 81 Emre Çolak), Ali Akman (Dk. 46 Marko Kvasina)

GOL: Dk. 37 Ali Kaan Güneren (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: Ali Ülgen (Yılport Samsunspor) Tjanic (Göztepe)Yılport Samsunspor, Spor Toto 1'inci Lig´in 12'nci haftasında evinde karşılaştığı Göztepe´yi Ali Kaan Güneren´in golüyle 1-0 mağlup etti.23´üncü dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Yusuf Emre´nin ceza sahası dışından kaleye çektiği şutta kaleci topu son anda kurtardı.

37´nci dakikada Samsunspor´un ani geliştirdiği atakta Ali Ülgen´in pasıyla buluşan Ali Kaan´ın uzaktan müthiş şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

46´ncı dakikada Tanque´nin vuruşunda kaleciden dönen topu tamamlamak isteyen Ahmet Sagat´ın şutunda kaleci topu iki hamlede kontrol etti.

65´inci dakikada Osman´ın pasıyla buluşan Soner´in ceza sahası dışından kaleye çektiği şutta top az farkla üstten auta çıktı.

74´üncü dakikada Laura´nın ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şutta top az farkla yandan auta çıktı.

90+4´üncü dakikada Laura´nın ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şutta top az farkla yandan auta çıktı.DHA-Spor Türkiye-Samsun / İlkadım Gökhan İçkilli

2022-11-06 19:51:35



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