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Çalınıp, batırılan teknelerini onaran baba-kız, denize geri döndü

DHA

Çalınıp, batırılan teknelerini onaran baba-kız, denize geri döndü


Tayfur KARAMehmet Can PEÇE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Çarşamba ilçesinde balıkçı Musa Arslan (43), çalınan ve 1 gün sonra Giresun açıklarında batık halde bulduğu teknesini 3 ayda onararak suya indirdi. Kızı Yağmur Arslan (8) ile birlikte 'Vira bismillah' diyerek yeniden açıldıkları Karadeniz´de balıkçılık yapan Arslan, "Bizim için zorlu bir süreçti. Kaldığımız yerden balıkçılığa devam ediyoruz. Kızımla yeni heyecanlar yaşayacağımız nice yolculuklar yapacağız" dedi.
Çarşamba ilçesi Civa Burnu'nda balıkçı Musa Arslan'ın, kızının adını verdiği 'Yağmur 55' isimli teknesi 25 Mart 2021'de çalındı. Suç duyurusunda bulunan, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerine haber veren Arslan, balıkçıların yurt genelinde yardımlaştıkları sosyal medya grupları sayesinde, teknesinin 1 gün sonra 170 kilometre uzaklıktaki Giresun'un Piraziz ilçesi açıklarında batık halde olduğunu tespit etti. Vinç kiralanarak kurtarılan tekne, çekici yardımıyla yeniden Civa Burnu'na getirildi. Tekneyi çaldığı belirlenen ve yakalanan Afganistan uyruklu şüpheli ise tutuklandı.
Teknesini evinin altına yerleştiren Arslan, 3 ay önce tadilata başladı. Teknenin hasar gören yerlerini onaran, boyayan Arslan, kızı Yağmur ile birlikte 'Vira bismillah' diyerek yeniden açıldıkları Karadeniz´de balık avcılığına başladı.
`AKLIMA HIRSIZLIK İHTİMALİ GELMEMİŞTİ´
Teknenin çalındığı dönemde babasının rahatsızlığı nedeniyle bir süre limana gidemediğini anlatan Musa Arslan, "Bize o dönem haber geldi, 'Tekneniz çalındı' dendi. Aklıma hırsızlık ihtimali gelmemişti ilk başta. Buradan bir arkadaş alarak karşıya geçti diye düşündüm. Hemen buraya geldim ve tekneyi bulamadık. Sahil güvenlik ve jandarmaya haber verdik. Sosyal medyadan arkadaşlarımız paylaşım yaptı. Tekne, 24 saat içinde Giresun´un Piraziz ilçesinde batmış halde bulundu ve bunu sosyal medya sayesinde öğrendik. 100 tonluk vinç teknemizi çıkarttı ve çekiciyle Samsun´a getirdik" dedi.
'KIZIMLA YENİ HEYECANLARA AÇILACAĞIZ'
Teknesinin tadilatını 3 ayda tamamladıklarını söyleyen Arslan, "Bizim için zorlu bir süreçti. Şimdi kaldığımız yerden yine balıkçılığa devam ediyoruz. Yaklaşık 8 yıldır bu tekneyi kullanıyoruz. Teknenin ismi Yağmur 55. Kızımızın ismini koyduk. Haliyle çalındığından ona çok bahsetmedik üzülmesin diye. Evin yanına geldiğinde haberi oldu, onu da tadilat için getirdiğimizi söyledik. Tekne kızımla aynı yaşta. Yeniden kızımla beraber yeni heyecanlar yaşayacağımız yolculuklar yapacağız inşallah" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun / Çarşamba Tayfur KARA, Mehmet Can PEÇE
2022-11-07 10:03:29

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