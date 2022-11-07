Samsun'da otomobilden 6 ruhsatsız tabanca çıktı: 2 gözaltı

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Tayfur KARA/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada ruhsatsız 6 tabanca ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Rutin asayiş uygulaması yapan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize Yunus polisleri, 30 Ağustos Parkı önünde şüphe üzerine otomobili durdurdu. Otomobil ile şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Otomobildeki Y.E. (33) ile A.C.S. (27), gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2022-11-07 15:51:07



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