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Yolda devrilen motosikletin yanında 2 liseli ölü bulundu

DHA

Yolda devrilen motosikletin yanında 2 liseli ölü bulundu


Emre ŞAHİNOL/BAFRA (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Bafra ilçesinde yol kenarında devrilen motosikletin yakınındaki çalılıklar arasında lise öğrencileri Sefa Yıldırım (17) ve Çağlar Şen´in (17) cansız bedenleri bulundu. Polis ekipleri motosiklete bir aracın çarpıp çarpmadığını belirlemek için çalışma başlattı.
Bafra ilçesi Fatih Mahallesi Sedde mevkisinde bugün öğle saatlerinde yol kenarında devrilen motosikletin yaklaşık 40 metre uzağında çalılıklar arasında 2 kişinin hareketsiz yattığını gören kamyon şoförü, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrolde, bu kişilerin öldüğü belirlendi. Yapılan araştırmada, cesetlerin Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Sefa Yıldırım ile Çağlar Şen´e ait olduğu saptandı.
Yıldırım ve Şen'in cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı.
Polis ekipleri motosiklete bir aracın çarpıp çarpmadığını belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Emre ŞAHİNOL
2022-11-08 14:09:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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