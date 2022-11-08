Yolda devrilen motosikletin yanında 2 liseli ölü bulundu



Emre ŞAHİNOL/BAFRA (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Bafra ilçesinde yol kenarında devrilen motosikletin yakınındaki çalılıklar arasında lise öğrencileri Sefa Yıldırım (17) ve Çağlar Şen´in (17) cansız bedenleri bulundu. Polis ekipleri motosiklete bir aracın çarpıp çarpmadığını belirlemek için çalışma başlattı.

Bafra ilçesi Fatih Mahallesi Sedde mevkisinde bugün öğle saatlerinde yol kenarında devrilen motosikletin yaklaşık 40 metre uzağında çalılıklar arasında 2 kişinin hareketsiz yattığını gören kamyon şoförü, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrolde, bu kişilerin öldüğü belirlendi. Yapılan araştırmada, cesetlerin Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Sefa Yıldırım ile Çağlar Şen´e ait olduğu saptandı.

Yıldırım ve Şen'in cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı.

Polis ekipleri motosiklete bir aracın çarpıp çarpmadığını belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Emre ŞAHİNOL

2022-11-08 14:09:17



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