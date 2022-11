Prof. Dr. Sesli: Mantarları tanıma kültürü azaldı, toplarken dikkatli olunmalı (2)

KÖYLÜLER DE UYARDI

Samsun´un Çarşamba ilçesinde yıllardır araziden topladıkları mantarları tüketen Orduköy köyü sakinleri hangi tür mantarların toplanacağını anlattı. Mantarın yoğun olarak yetiştiği köyde yaşayan Nazmiye Ordulu, "Biz sadece 'fındık mantarı' dediğimiz fındık köklerinde çıkan mantardan tüketmeye başladık. Evimize onu götürürüz, onu yeriz sadece. Diğerlerine ne elimizi süreriz ne de yeriz. Biz sadece bir çeşit mantar yemeye başladık. Annemizden, babamızdan ve büyüklerimizden öğrendik mantar işini. Ne kadar dikkatli olunması gerektiğini biliyoruz. Komşularımızla da haberleşiyoruz. Topladıkları mantarları kontrol etmeden asla tükettirmiyoruz. Arkadaşlarımızı da uyarıyoruz. İnsanlar da dikkatli olsunlar. Her mantar yenmez. Biz de korkuyoruz" dedi.

`BENİM CANIM KIYMETLİ, BAŞKA MANTAR YEMEM´

Eşiyle birlikte köy evinde yaşayan Erdoğan Can, "Ben dünyaya bir kere geldim, ikinci şansım yok. Bildiğim mantarı yerim, bilmediğimi yemem. Okuduk, izledik haberlerde, çok üzüldük. Allah korusun çok ucuz bir ölüm. Marketten aldığımız beyaz mantarı yeriz, bir de fındık mantarını yeriz. Gerisini yemem de yedirmem de" diye konuştu.

Eşi Müşerref Can ise, "Sıkınca içinden süt çıkan mantarı yeriz. Başkasını yemeyiz. O da fındık diplerinde olan fındık mantarı. Bir sürü haber çıkıyor, az önce televizyonda izledim. Çok üzülüyoruz" ifadelerini kullandı.

`BİLİNÇSİZ TÜKETMEK ÇOK YANLIŞ´

Mantar tüketirken çok dikkat ettiklerini söyleyen Ömer Ordulu ise "Son zamanlarda zehirlenme haberleri karşımıza çıkmaya başladı. Bu konu çok önemli. Ufacık bir mantar hayatına mal olabiliyor. Ben marketten aldığımızı ve fındık mantarı dışında mantarı yemem" dedi. (DHA)

