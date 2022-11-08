Yolda devrilen motosikletin yanında 2 liseli ölü bulundu (2)

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ TESLİM OLDU
Samsun´un Bafra ilçesinde yol kenarında devrilen motosikletin yakınındaki çalılıklar arasında lise öğrencileri Sefa Yıldırım (17) ve Çağlar Şen´in (17) cansız bedenlerinin bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Kamyonet sürücüsü Kadir B., Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne giderek teslim oldu. Sürücü 60 TR 925 plakalı kamyonetle seyir halindeyken, motosiklete çarptığı yönünde ifade verdi. Gözaltına alınan Kadir B.´nin hurda toplamak için kullandığı kamyonet ise incelemeye alındı. (DHA)Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Tayfur KARA
2022-11-08 16:57:57
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