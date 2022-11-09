Seyir halindeki kamyonet, alev alev yandı

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Tayfur KARA/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da mobilya yüklü kamyonet, seyir halindeyken motor bölümünde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Mobilya mağazası çalışanı N.A. yönetimindeki kamyonetin motor bölümünde, Canik ilçesi Kirazlık mevkisinde yangın başladı. N.A. ile birlikte diğer mağaza çalışanı R.İ., yol kenarına çekilen kamyonetten inerek 112 Acil Servis´e haber verdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Patlama riskine karşı bir süre trafiğe kapatılan yol, soğutma çalışmasının ardından yeniden açıldı. Mobilya yüklü kamyonet ise kullanılamaz hale geldi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2022-11-09 12:07:20



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