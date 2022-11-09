Seyir halindeki kamyonet, alev alev yandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seyir halindeki kamyonet, alev alev yandı

DHA

Seyir halindeki kamyonet, alev alev yandı


Tayfur KARA/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da mobilya yüklü kamyonet, seyir halindeyken motor bölümünde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. 
Mobilya mağazası çalışanı N.A. yönetimindeki kamyonetin motor bölümünde, Canik ilçesi Kirazlık mevkisinde yangın başladı. N.A. ile birlikte diğer mağaza çalışanı R.İ., yol kenarına çekilen kamyonetten inerek 112 Acil Servis´e haber verdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Patlama riskine karşı bir süre trafiğe kapatılan yol, soğutma çalışmasının ardından yeniden açıldı. Mobilya yüklü kamyonet ise kullanılamaz hale geldi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2022-11-09 12:07:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da jandarma uyuşturucuyu yola atan şüphelileri yakaladı
YEREL HABERLER Samsun'da jandarma uyuşturucuyu yola atan şüphelileri ...
"Özel çocuklar" okullarındaki serada rehabililite olacak
YEREL HABERLER "Özel çocuklar" okullarındaki serada rehabililite ...
Samsun'da mobilya yüklü kamyonet yandı
YEREL HABERLER Samsun'da mobilya yüklü kamyonet yandı
Samsun Valisi Dağlı'dan "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı
YEREL HABERLER Samsun Valisi Dağlı'dan "10 Kasım Atatürk'ü Anma ...
Bafra'da "Engelsiz Hayat Projesi" uygulanıyor
YEREL HABERLER Bafra'da "Engelsiz Hayat Projesi" uygulanıyor
Otizmli kızının kursunda tanıştığı seramik sanatında ustalaşma yolunda ilerliyor
YEREL HABERLER Otizmli kızının kursunda tanıştığı seramik sanatında ...
Havza'da kan bağışı kampanyalarında 145 ünite bağış alındı
YEREL HABERLER Havza'da kan bağışı kampanyalarında 145 ünite bağış ...
Samsun'da kırsaldaki bisiklet ve motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı
YEREL HABERLER Samsun'da kırsaldaki bisiklet ve motosiklet ...
OMÜ Turizm Fakültesinde yeni akademik yılın açılış töreni yapıldı
YEREL HABERLER OMÜ Turizm Fakültesinde yeni akademik yılın açılış ...
Samsunspor önce kupada ardından da ligde kazanmaya odaklandı
YEREL HABERLER Samsunspor önce kupada ardından da ligde kazanmaya ...
Samsun'da balık fiyatları
YEREL HABERLER Samsun'da balık fiyatları
Yolda devrilen motosikletin yanında 2 liseli ölü bulundu (2)
YEREL HABERLER Yolda devrilen motosikletin yanında 2 liseli ölü ...
TEKNOFEST heyecanı 2023 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam edecek
YEREL HABERLER TEKNOFEST heyecanı 2023 yılında İstanbul, Ankara ve ...
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Samsun'da 9 bin 920 makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 9 bin 920 makaron ele geçirildi
(Görüntülü) SAMSUN&#039;DA YILLARDIR ARAZİDEN MANTAR TOPLAYAN KÖYLÜLERDEN UYARI- YENİDEN
YEREL HABERLER (Görüntülü) SAMSUN'DA YILLARDIR ARAZİDEN MANTAR ...
(Görüntülü) Siirt?te &#039;İlk Evim, İlk İş Yerim&#039; projesinde 950 konut için kura çekimi yapıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Siirt?te 'İlk Evim, İlk İş ...
OMÜ'de lösemi tedavisi gören çocukların yaptığı resimler sergilendi
YEREL HABERLER OMÜ'de lösemi tedavisi gören çocukların yaptığı ...
Prof. Dr. Sesli: Mantarları tanıma kültürü azaldı, toplarken dikkatli olunmalı (2)
YEREL HABERLER Prof. Dr. Sesli: Mantarları tanıma kültürü azaldı, ...
SAMDOB sanatçıları öğrencilere bale ve operayı tanıtıyor
YEREL HABERLER SAMDOB sanatçıları öğrencilere bale ve operayı ...
GÜNCELLEME - Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Erol'un silahla yaralanmasıyla ilgili 8 gözaltı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bafra Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı ...
Yolda devrilen motosikletin yanında 2 liseli ölü bulundu
YEREL HABERLER Yolda devrilen motosikletin yanında 2 liseli ölü ...
Samsun'da Karabağ Zaferi'nin 2. yılı kutlandı
YEREL HABERLER Samsun'da Karabağ Zaferi'nin 2. yılı kutlandı
GÜNCELLEME - Samsun'da kamyonetin çarptığı motosikletteki 2 lise öğrencisi öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Samsun'da kamyonetin çarptığı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.