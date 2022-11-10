Erkek arkadaşının eve kilitlediği kadın, balkondan kurtarıldı



Mehmet Can PEÇE/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da, erkek arkadaşı H.O. (28) tarafından apartmanın 4'üncü katındaki daireye kilitlenen Songül Y. (38), yardım çağrısıyla gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Songül Y., H.O.'dan şikayetçi oldu.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Reşadiye Mahallesi Oğuz Sokak'ta meydana geldi. Erkek arkadaşı H.O. tarafından eve kilitlenen Songül Y., balkona çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye merdiveni ile 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin balkonundan alınan Songül Y., Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kadın, yakınlarının evine yerleştirildi. Songül Y., kendisini daireye kilitleyen H.O.'dan şikayetçi oldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun / Merkez Mehmet Can PEÇE

2022-11-10 10:27:03



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