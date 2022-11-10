2,55 metre ve 98 kiloluk yayın balığı tezgahta



Tayfur KARA/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un Vezirköprü ilçesinde, Altınkaya Baraj Gölü'nde balıkçıların ağına takılan 2,55 metre boyunda ve 98 kilo ağırlığındaki yayın balığı, tezgahta görenlerin ilgisini çekti.

Altınkaya Baraj Gölü'nde balıkçıların ağına takılan 2,55 metre boyunda olan ve 98 kilogram ağırlığındaki yayın balığı, satışa çıkarıldı. Atakum ilçesi Türkiş Mahallesi´nde balıkçı Emrah Cenikli tarafından tezgaha konulan balık, yoğun ilgi gördü. Fotoğrafları çekilen balığın kilosu, 120 TL´den satılıyor.

Balıkçı Emrah Cenikli, "Tezgahta asılı duran yayın balığı, bu sene gelen en büyük boy balık. Boyu 2,55 metre, kilosu ise 98. Maşallahı olan bir balık. Sabaha karşı Vezirköprü Altınkaya Barajı´nda yakalanmış. Avlaması bir yana sudan çıkarması bile zor bir av olmuş, diyebiliriz. Bugün bu şekilde sergilemeyi düşünüyoruz, yarın da kilo usulü dilimleyip satışını yapacağız. Muhtemelen yarın dilimlenmiş löp et halinin kilosu 120 TL´den satılacak. Bu boyutta balıklar her zaman vatandaşların dikkatini çekiyor. Gelip inceleyen, fotoğrafını veya videosunu çeken ve hatta balıkla fotoğraf çektiren bile oluyor. Sergilenme aşamasın ilgi gayet güzeldi, yarın da muhtemelen satışa da ilgi yoğun olacaktır" diye konuştu.

Balıkla poz vererek fotoğraf çektiren Oktay Aydın ise "Tezgahta durunca ilgimi çekti. Ben almayacağım ama tutana helal olsun, yiyene de afiyet olsun. Ben üzerinde '98' yazınca fiyatı sanmıştım, kilosuymuş o. Ne diyeyim, maşallah" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2022-11-10 11:44:18



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