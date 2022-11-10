Samsun'da 45 dakikada ışık ihlalinden 75 yayaya ceza

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Mehmet Can PEÇE/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da yayalara yönelik uygulamada 45 dakikada kırmızı ışık ihlali yapan 75 yayaya 196'şar TL'den toplam 14 bin 700 TL para cezası kesildi.

Samsun'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale Mahallesi'nde yayalara yönelik ışık ihlali uygulaması yaptı. Kentin en işlek caddesi olan İstiklal Caddesi'nde 45 dakika süren uygulamada 75 yayaya kırmızı ışık ihlali yaptıkları gerekçesiyle 196'şar TL'den toplam 14 bin 700 TL para cezası uygulandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / İlkadım Mehmet Can PEÇE

2022-11-10 17:36:45



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