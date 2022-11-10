Samsun'da 45 dakikada ışık ihlalinden 75 yayaya ceza (2)



'ARAÇLA HİÇ CEZA YEMEDİM, YAYA YEDİM'

Polis ekiplerini görünce 'Eyvah' dediğini söyleyen Betül Ak, "Bir önceki ışıkta yeşil yanıyordu ben de geçtim. Hemen ceza yazmasalardı, önce uyarsalardı iyi olurdu" dedi.

Birol Çakır ise "Bundan sona daha dikkatli olacağım. 196 TL ceza yedim. Araçla ceza yemedim ama yaya olarak ceza yedim" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Mehmet Can PEÇE

2022-11-10 18:03:02



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