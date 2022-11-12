Yamaç paraşütünün ipine takılarak havalandı, 20 metreden düşüp öldü

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Emre ŞAHİNOL/ BAFRA (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Bafra ilçesinde, yamaç paraşütüyle uçuş yapan sporcuya yardım ettiği sırada ipe takılarak havalanan paraşütçü Erdinç Ertuğrul (41), yaklaşık 20 metreden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Bafra ilçesi Örencik Mahallesi'nde meydana geldi. Uçuş için Elmacık Tepesi'ne çıkan Bafra Hava Sporları Kulübü üyeleri, paraşütle uçmak isteyen Ö.Y.'ye yardım etmeye çalıştı. Yardım edenler arasında başka bir kulübün üyesi olan yamaç paraşütçüsü sporcu Erdinç Ertuğrul, paraşütün ipine takılarak kazara havalandı. Yaklaşık 20 metre yüksekliğe çıktıktan sonra düşen Ertuğrul, olay yerinde hayatını kaybetti. Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan olay yeri incelemesinin ardından Ertuğrul'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Emre ŞAHİNOL

2022-11-12 19:18:52



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