Yamaç paraşütünün ipine takılıp 20 metreden düştüğü anlar kamerada (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TOPRAĞA VERİLDİ

Samsun'un Bafra ilçesinde yamaç paraşütü ile uçuş yapan sporcuya yardım ettiği sırada ipe takılarak havalanıp, ardından 20 metreden düşerek hayatını kaybeden paraşüt eğitimcisi Erdinç Ertuğrul (41) için Kuşlağan Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazede Haktan Ertuğrul (12) babasının tabutu başında gözyaşı döktü. Erdinç'in eşi Tuğba Ertuğrul (42) taziyeleri kabul etti. Kılınan namaz sonrası Erdinç Ertuğrul'un cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Emre ŞAHİNOL

2022-11-13 15:00:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.