Durdurulan minibüste 10 tabanca ele geçirildi; 2 gözaltı

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Mehmet Can PEÇETayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da polisin durdurduğu minibüste yapılan aramada 10 tabanca, 5 şarjör, 102 mermi ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

Motosikletle devriye atan Yunus polisleri, şüphelendikleri 55 AAK 869 plakalı minibüsü, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde durdurdu. Minibüste yapılan aramada 10 tabanca, namlu, dipçik, 5 şarjör, 102 mermi ve kavanozda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. El konulan silahlar, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Minibüsteki R.A. ve A.V.K., gözaltına alındı. R.A.'nın 'yağma' suçundan 6 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı öğrenildi.

Şüphelilerin, emniyetteki sorgusu sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Mehmet Can PEÇETayfur KARA

2022-11-17 10:06:31



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