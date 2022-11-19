Husumetlisinin oturduğu 4 katlı binaya pompalı tüfekle ateş açtı

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Mehmet Can PEÇETayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da husumetlisinin oturduğu 4 katlı binaya pompalı tüfekle rastgele ateş açıp, kaçan Ş.Ö (18) yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında İlkadım İlçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Pompalı tüfekle sokağa gelen Ş.Ö., aralarında husumet olan M.C.Ç.'nin (28) oturduğu 4 katlı binaya rastgele ateş açıp, kaçtı. Tüfekten çıkan saçmalar, binanın duvarına isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Ş.O.´yu kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / İlkadım Mehmet Can PEÇETayfur KARA

2022-11-19 15:27:05



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