Kazada ölen tiyatrocu Özgür Karataş, Samsun´da toprağa verildi

Tayfur KARAMehmet Can PEÇE/ SAMSUN, (DHA)AMASYA'da tiyatro turnesinden dönüş yolunda TIR´a arkadan çarpan minibüste meslektaşları Tolga Güleryüz (33) ve Burak Topçu (42) ile birlikte hayatını kaybeden tiyatrocu Özgür Karataş (32), Samsun´da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Düşevi Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Cem Kaynar, "Tutanaklarda, servis sürücüsünü birkaç defa yavaş gitmesiyle alakalı uyarmışlar. Zaten kazanın oluş şeklinden de sürücünün çok süratli olduğu anlaşılıyor ama neticede bizi sonuç ilgilendiriyor ve çok üzgünüz" dedi.

Kaza, önceki gün Merzifon ilçesi Çaybaşı köyü mevkisinde meydana geldi. Çorum'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun'a gitmek için yola çıkan oyuncuları taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, önünde giden Hacı Ahmet K. kontrolündeki 42 FES 27 plakalı TIR'a çarptı. Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti; hafif yaralanan sürücü Bektaş ile Melis İşiten, Filiz Özbek ve Aykut Bektaş, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi; Uğur Şalvarcıoğlu ve Özgür Ayaz ise Samsun'daki hastaneye sevk edildi. Ceyhun Fersoy ile Burak Gülçebi'nin hastane servisinde tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Hastanesi'nde tedavi gören Sergen Deveci'nin hayati tehlikeyi atlattığı ve ambulans uçakla İstanbul'daki hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'ın cenazeleri de ailelerine teslim edildi.

Ailesi tarafından teslim alınan Özgür Karataş'ın cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi. Karataş'ın cenazesi, daha sonra İlkadım ilçesi Meskenler Mahallesi'nde bulunan babaevi önünde helallik alınarak Kıranköy Mezarlığı Camisi'ne getirildi. Özgür Karataş, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

`SÜRÜCÜNÜN ÇOK SÜRATLİ OLDUĞU ANLAŞILIYOR´

Özgür Karataş´ın arkadaşı, Düşevi Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Cem Kaynar, çok üzgün olduklarını söyleyerek, "Özgür 8 yaşından beri tanıdığım bir tiyatro emektarıydı. Tolga Güleryüz'ü de tanıyordum. Onunla da birkaç kez işlerimiz kesişmişti. O da sanat dünyası için çok değerli bir isim ve tanıdığımız bir arkadaşımızdı. Tüm Samsun yasta şu an. Bu ölüm bizi çok burktu. Herkesin ailesinde ölenler olmuştur ama bu ölüm sanat camiası için Samsun için gerçekten çok acı. Kadercilik veya başka bir şey demek istemiyorum ama o akşam aslında oyundan sonra Çorum'da kalmaları gerekiyor ama otelle ilgili bir problem yaşıyorlar ve 'Yola devam edelim' diyorlar. Duyduğumuz kadarıyla tutanaklarda da servis sürücüsünü birkaç defa yavaş gitmesiyle alakalı uyarmışlar. Zaten kazanın oluş şeklinden de sürücünün çok süratli olduğu anlaşılıyor ama neticede bizi sonuç ilgilendiriyor ve çok üzgünüz yani. Şu anda bütün tiyatro camiasının en önemli sorunu da bu aslında" (DHA) DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA, Mehmet Can PEÇE

2022-11-22 14:39:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.