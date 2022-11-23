Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı; kaza kamerada

Mehmet Can PEÇETayfur KARA/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı Ayşe Ç. (69) yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi´nde meydana geldi. M.H., kontrolündeki 55 GS 424 plakalı otomobille kavşaktan dönerken, yaya geçidinden yolun karşına geçmek isteyen Ayşe Ç.´ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yaralanan Ayşe Ç., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Ayşe Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan kaza anının, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, çarpmanın şiddetiyle yaya geçidindeki kadının, araç kaputu üzerine çıkıp, yola savrulduğu görülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Mehmet Can PEÇE, Tayfur KARA
2022-11-23 12:40:19
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