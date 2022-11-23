Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı

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Tayfur KARAMehmet Can PEÇE/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da otomobille çarpışan motosikletli kurye Adil Topal (28), ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi Atatürk Bulvarı viyadük altında meydana geldi. Ş.Ş.'nin kullandığı 55 GZ 419 plakalı otomobil ile bir restorana ait paket taşıyan Adil Topal'ın kullandığı 55 AIT 736 plakalı motosiklet çarpıştı. Savrulan otomobil, kavşakta bekleyen F.S. yönetimindeki 27 ABH 035 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada yaralanan Adil Topal, ihbarla gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Topal´ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA, Mehmet Can PEÇE

2022-11-23 16:18:16



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