Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



HAYATINI KAYBETTİ

Samsun´da otomobille çarpışan motosikletli kurye Adil Topal (28), ağır yaralı olarak tedavi altına alındığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA Mehmet Can PEÇE

2022-11-23 23:40:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.