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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı (2)

DHA

Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı (2)


HAYATINI KAYBETTİ
Samsun´da otomobille çarpışan motosikletli kurye Adil Topal (28), ağır yaralı olarak tedavi altına alındığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA Mehmet Can PEÇE
2022-11-23 23:40:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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