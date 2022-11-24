Fünye ile patlatılan çantadan gıda ürünleri çıktı

Mehmet Can PEÇETayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un İlkadım ilçesinde caddedeki bankta unutulan ve ekiplerce fünye ile patlatılan çantadan, gıda malzemeleri çıktı.
İlkadım ilçesi, İstiklal Caddesi'nde saat 09.30 sıralarında bankta şüpheli çanta olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, bölgeye güvenlik şeridi çekip, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatarak, çantanın yanına kimseyi yaklaştırmadı. Özel koruyucu kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanının fünye ile kontrolü patlattığı şüpheli çantadan, gıda ürünlerinin çıktığı görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Mehmet Can PEÇE, Tayfur KARA
2022-11-24 11:32:10
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