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Eşinin öldürdüğü Gülbahar'ın oğlu: Gazeteye sarılı bıçağı babaannemden aldı

DHA

Eşinin öldürdüğü Gülbahar'ın oğlu: Gazeteye sarılı bıçağı babaannemden aldı


Tayfur KARAMehmet Can PEÇE/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, eşi Gülbahar Kaya'yı (42) 18 yerinden bıçaklayıp öldüren Baki Kaya (44) ile yardım ettiği öne sürülen annesi Zahide Kaya, 'canavarca hisle tasarlayarak müştereken kasten öldürme' suçundan açılan davada 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede tanık olarak dinlenen Kaya çiftinin çocuğu G.K. (17), "Babaannem kapıyı çaldı. Annem kapıyı açınca da babam kapıya vurarak eve girdi. Babaannemden aldığı gazeteye sarılı bıçakla annemi öldürdü" dedi.
Olay, 1 Şubat akşamı Kavak ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi'nde meydana geldi. Baki Kaya, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 1 aylık uzaklaştırma cezası aldı. Cezanın sona ermesinden 1 gün sonra Kaya, koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinadaki Gülbahar Kaya'nın yaşadığı eve gitti. İddiaya göre Baki Kaya'nın annesi Zahide Kaya, gelinine, "Baki burada değil" diyerek kapıyı açtırdı. Ardından çift arasında çıkan tartışmada anne, oğlunun eline gazeteye sarılı halde bıçak verdi. Eşini 18 yerinden bıçakladıktan sonra kaçan Baki Kaya ve annesi, yakalanarak gözaltına alındı. Komşuların ihbarıyla adrese gelen sağlık ekiplerinin Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı ve tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Gülbahar Kaya, Samsun'da toprağa verildi. Baki Kaya ve kendisine yardım ettiği öne sürülen annesi Zahide Kaya, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu sanıklar için 'canavarca hisle tasarlayarak müştereken kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Davanın 2'nci celsesinde sanıklar, hakim karşısına çıktı. Duruşmada Kaya ailesinin 3 çocuğu, tanık olarak dinlendi. Çocuklardan G.K., olay günü yaşananları anlatarak, "Babaannem kapıyı çaldı, 'Baki yanımda yok' dedi. Annem kapıyı açınca da babam kapıya vurarak eve girdi. Annem yere düştü. Yerde annemi darbetmeye başladı. Annem yerden kalkınca tekrar yere düşürüp darbetmeye devam etti. Babaannemden aldığı gazeteye sarılı bıçakla da annemi öldürdü" dedi.
Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı 29 Aralık'a erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA-Mehmet Can PEÇE
2022-11-24 17:39:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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