Refüje çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

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Tayfur KARAMehmet Can PEÇE/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, kontrolden çıkarak refüje çarpıp, takla atan otomobildeki sürücü Emin Alper (20), ağır yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisinde meydana geldi. Emin Alper'in kullandığı 55 AIF 571 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüje çarparak takla attı. Kırdığı refüj koruma demirlerini aşıp, karşı yöne geçen otomobildeki sürücü, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan Alper, Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emin Alper'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA-Mehmet Can PEÇE

2022-11-25 11:57:05



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