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Samsun´a şehit ateşi düştü

DHA

Samsun´a şehit ateşi düştü


Tayfur KARAMehmet Can PEÇE/SAMSUN, (DHA)- IRAK´ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanıp, hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın (25), acı haberi, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri´nin (TSK), Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü PençeKilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu.
AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ
Şehit Yıldız´ın acı haberi, Samsun'un Vezirköprü ilçesi Oymaağaç Mahallesi´ndeki ailesine İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Kaymakamı Halid Yıldız ve İlçe Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis tarafından verildi. Şehidin babası Ali ve annesi Zübeyde Yıldız'ın yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı. İlçe Belediyesi ekipleri de evin önüne taziye çadırı kurdu. Şehit Yıldız´ın yakınları, taziye evine akın etti.  2 kardeş olan şehit Yıldız'n, bekâr olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARAMehmet Can PEÇE
2022-11-26 00:27:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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