Türkmenistanlı öğrencinin başından vurulmuş cesedi bulundu (2)



SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI İNCELENİYOR

Samsun´un Canik ilçesinde tabanca ile başından vurulmuş halde ölü bulunan üniversite öğrencisi Türkmenistan uyruklu Nurshat Muhammedova´nın (21) sosyal medya paylaşımları incelemeye alındı. Sosyal medya hesabından, `hayat değil hayaller güzel´, `içimden bir ses 2023 yılını görebilmem imkansız diyor´ ve `hala yaşıyorum lanet olsun´ paylaşımları yaptığı belirlenen Muhammedova´nın iddiaya göre yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle okulunu aksattığı öğrenildi. Oto tamircisi Kenan Pala ile sevgili olan Muhammedova´nın kardeşi Gülshat Muhammedova´nın da ifadesine başvuruldu.

`MAALESEF İNTİHAR EĞİLİMİ VAR´

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada tutuklanan Kenan Pala´nın avukatı Hüseyin Dereli, Muhammedova´nın sosyal medya hesabında intihar eğilimine yönelik paylaşımlar yaptığını belirterek, "Genç kızın intihara eğilimli olduğu sosyal medya paylaşımlarında sabittir. Olayın oluş şekli de kızın intihar eğilimi içerisinde bulunmasına ilişkin verilerdir" dedi.

Muhammedova´nın kız kardeşi Gülshat Muhammedova ise çok üzgün olduğunu belirterek, "Yetkililer ile tüm bilgileri paylaştık. Polise bildiklerimizi anlattık. Acımız çok büyük. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Mehmet Can PEÇE

2022-11-30 19:26:31



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