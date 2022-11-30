Türkmenistanlı öğrencinin başından vurulmuş cesedi bulundu (3)

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Samsun'un Canik ilçesinde tabanca ile başından vurulmuş halde ölü bulunan üniversite öğrencisi Türkmenistan uyruklu Nurshat Muhammedova´nın (21) ölümü ile ilgili yürütülen soruşturmada tutuklanan sevgilisi oto tamircisi Kenan Pala´nın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Olayı kendisinin gerçekleştirmediğini ileri süren Pala, "Nurshat son dönemlerde çok duygusaldı, oturumu bitmişti, yurt dışına gitmesi gerekiyordu, gittiği zaman geri gelemiyordu, ailesi de onu orada hizmetçi gibi kullanıyordu, sürekli bunları bana anlatıyordu. Son dönemlerde duygusal bir hal almıştı. 4-5 gün önce de balkonda oturduğumuz evde intihara kalkıştı. Ben engelledim. Olayda kullanılan silah bana aittir, ruhsatı yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" ifadelerine yer verdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Canik Mehmet Can PEÇE
2022-11-30 20:14:16
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