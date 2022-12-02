Limanda yağ tankerinde patlama ve yangın

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SAMSUN Limanı´nda yağ tankerinde patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldüSamsun Liman sahasında bulunan yağ tankerinde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası tanker alev alırken, çevreyi kıs süre de siyah dumanlar kapladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA-Gündem Türkiye-Samsun

2022-12-02 11:45:44



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