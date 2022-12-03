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Samsun'da, okulun önündeki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

DHA

Samsun'da, okulun önündeki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı


Mehmet Can PEÇE/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da İstiklal İlkokulu önüne bırakılan şüpheli çanta, polis ekiplerince fünye ile patlatıldı. Çantadan, atık gıda malzemeleri çıktı.
İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki İstiklal İlkokulu önüne bırakılan çanta olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, bölgeye güvenlik şeridi çekip, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatarak, çantanın yanına kimseyi yaklaştırmadı. Özel koruyucu kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanının fünye ile kontrolü patlattığı şüpheli çantadan, atık gıda ürünlerinin çıktığı görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Mehmet Can PEÇE
2022-12-03 18:17:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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