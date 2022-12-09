Okul bahçesinde katlanır potaya sıkışan 5 yaşındaki Metehan öldü (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Samsun´da, okul bahçesinde katlanıp, taşınabilir potanın aniden katlanmasıyla demir aksam arasında sıkışan Metehan Kerem Yılmaz (5), Vezirköprü ilçesinde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma sürerken, okul bahçesindeki 2 potanın katlanmış halde yerinde olduğu görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Vezirköprü Mehmet Can PEÇE

2022-12-09 14:30:00



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