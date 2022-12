Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bu yolları ithal danışmanlarla yürümedik

Mehmet Can PEÇEMustafa KIRLAK/ SAMSUN, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Öyle ithal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda. Siz varsınız yeter. Nedir o ithal danışmanlar filan falan; geç o işleri geç. Gözümüzle ve kalbimizle hep milletimize baktık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun´da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Vezirköprü Devlet Hastanesi, Asarcık-Kavak Yolu, 19 Mayıs Üniversitesi Ballıca Kampusu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Şair Cemal Safi´nin Samsun için yazdığı şiiri okuyarak sözlerine başlayan Erdoğan, "En son eylül ayında TENKOFEST için geldiğimiz Samsun´a birkaç ay ayrılığa rağmen hasret kaldık. Bugün Samsun´da sizlerle hem hasret gidermek hem de tamamlanan yatırımların açılışını yapmak üzere bir aradayız. Şu ihtişama, şu katılıma bak. Aldığım resmi rakam, hamdolsun 100 bini yakaladı. Samsun bugün coşkulu" dedi.

Kentte eğitim, sağlık ve ulaşım alanında toplam yatırım bedeli 5 milyar 880 milyon tutarındaki 244 ayrı projenin açılışını gerçekleştireceklerini belirten Erdoğan, rahatsızlığı nedeniyle mitinge katılamadığını açıkladığı Orhan Gencebay´ın 'Mevsim Bahar Olunca' şarkısını söyledi.

`TÜRKİYE YÜZYILINI BİRLİKTE İNŞA ETMEYE HAZIR MIYIZ?´

Samsun´a son 20 yılda 56 milyar TL´lik kamu yatırımı yaptıklarını anlatan, Asarcık ve Salıpazarı ilçelerine de doğal gaz müjdesi veren Erdoğan, "Ne kadar özetlersek özetleyelim, şehrimize kazandırdığımız hizmetleri saymakla bitiremiyoruz. Doğu ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu´nun kesişim noktası Samsun´u sahip olduğu potansiyeli en üst düzeyde kullanabilmesi için samimiyetle desteklemeye devam edeceğiz. Samsun´da bu destekleri en iyi şekilde değerlendirerek sanayiden tarıma her alanda ülkemizin lokomotif şehirlerinden olacağına inanıyorum. Buna hazır mıyız? 2023´te bu lokomotif vagonları çekmeye hazır mı? Bugüne kadar yaptığımız yatırımlarla şehrimize her alanda nasıl büyüttük, geliştirdiysek inşallah bundan sonra da her beklentinizi her talebinizi her hayalinizi biz gerçeğe dönüştüreceğiz. Yeter ki biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Yeter ki son 20 yıldır olduğu gibi 2023´te de aramıza kimseyi sokmayalım. Buna hazır mıyız? Bugüne kadar girdiğimiz her mücadelede yanımızda olan Samsun´un 2023´te de tercihini en güçlü şekilde bizden yana kullanacağından ben şüphe duymuyorum. Şimdi öyle bir ses verin ki dosta güven, düşmana korku salsın. Hazır mıyız? Samsun, 'Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye hazır mıyız? Samsun 2023´te güvenli, huzurlu, müreffeh bir Türkiye yolunu bir kez daha açmaya hazır mıyız? Samsun, evlatlarımıza bırakacağımız en değerli miras olan 2053 vizyonuna sahip çıkmaya hazır mıyız? Samsun, dışarıda Türkiye düşmanlarının, içeride onların maşalarının heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmaya hazır mıyız? Maşallah, Samsun'a da zaten böylesi yakışır. Rabb'im hepinizden razı olsun" diye konuştu.

'PARLAMENTOMUZ GERÇEK SAHİPLERİYLE İHYA OLACAK'

Milli mücadelenin ilk adımının Samsun'dan atıldığını hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Samsun, istikbalin de istiklalin de kıymetini en iyi bilen şehrimizdir. Anadolu'daki bin yıllık varlığımızın neredeyse her günü istiklal mücadelesiyle geçmiştir. Bugün de aynı mücadeleyi farklı amaçlarla vermeyi sürdürüyoruz. Ülkemizin yönetimini üstlendiğimiz 20 yıl boyunca da sayısız örneğiyle bu mücadelenin içinde yer aldık. Vesayetçilerden darbecilere, teröristlerden ekonomik tetikçilere kadar her çeşidinden tehdide karşı milletimizin ve devletimizin bekasını savunduk. Asırlardır bizim önümüze kurulan tuzakların gayesi açıktı. Amaç, Türkiye'yi yeniden inşa edilen küresel, siyasi ve ekonomik düzenin dışında bırakmaktı. Yeri geldi, sinsi oyunlarla asırlık yurtlarımızı bizden kopardılar. Yeri geldi, kayıplarımızın acısıyla bizi iki büklüm ettiler. Yeri geldi mezhep, yeri geldi köken farklılıkları üzerinden birbirimize düşürdüler. Yeri geldi, içimizdeki tetikçilerini üzerimize saldılar. Yeri geldi, terör örgütleri üzerinden terbiye edilmeye çalışıldık. Kardeşlerim ama biz bunların hiçbirini yutmadık. Gabar'da bunları çökerttik mi? Cudi'de bunları çökerttik mi? Tendürek'te bunları çökerttik mi? Bestler Deresi'nde bunları çökerttik mi? Ne demiştim, hatırlayın? 'Bunların inlerine gireceğiz', inlerine girdik. Şimdi bu parlamentomuzda da bu terör örgütünün uzantıları var. Şimdi bu uzantıları da 2023'te hep birlikte temizlemeye hazır mıyız? Çok çalışacağız. Kapı kapı dolaşacağız. Ana kademe, kadın kolları kapı kapı dolaşacağız, gençler kapı kapı dolaşacağız ve inşallah 2023'te artık parlamentomuz gerçek sahipleriyle ihya olacak, inşa olacak. Bu 6'lı masayı filan falan bunları hep birlikte çökerteceğinize inanıyorum."

'ASIRLARDIR UYGULANAN SENARYOLARI YIRTIP ÇÖPE ATTIK'

20 yıldır asırlık sorunları çözüme kavuşturduklarını söyleyen Erdoğan, "Kardeşlerim, yaşadığımız her acının bize hem insani hem ekonomik maliyeti oldu. Aşağı yukarı aynı şartlarda kalkınma yarışına başladığımız kimi ülkeler alıp başını giderken biz geri kalmışlığa yıllarca mahkum edildik. Hükümete geldiğimizde tüm bu faturaların ağır yükü altında beli bükülmüş bir Türkiye vardı. Ülkeyi yönetme sorumluluğunu alınca Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle kolları sıvayıp hemen işe giriştik. Bir yandan tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini başlatırken, diğer yandan üzerimizde asırlardır uygulanan senaryoları birer birer yırtıp çöpe attık. Türkiye'yi 81 vilayeti ve 85 milyon vatandaşıyla eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye, şehircilikten spora her alanda dünyanın birinci ligine çıkaracak eser ve hizmetlere kavuştuk. Hamdolsun, 20 yıldır asırlık sorunları çözmekle kalmadık, gelişmiş ülkelerin bile gıptayla baktığı ve örnek aldığı bir hizmet altyapısı kurduk. Şimdi ne diyorlar? Türkiye gerçekten farklı bir ülke. Türkiye artık emir alan değil emir veren bir ülke" dedi.

'YAPTIĞIMIZ YATIRIMLARIN GÜCÜNÜ GÖRDÜK'

Ülkenin her krizde yeni fırsatları değerlendirme potansiyelini ileri taşıdıklarını kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşanan her küresel kriz, ülkemizin sahip olduğu gücün daha iyi anlaşılmasına vesile oluyor. Salgın krizinde sağlık sistemimizin gücünü gördük. Dünyanın dört bir yanına ürettiğimiz aşıları, ilaçları biz gönderdik. Niye? Çünkü biz veren el idik ve ne dedik 'Veren el, alan elden hayırlıdır'. Küresel emtia ve tedarik krizinde üretim altyapınızın gücünü gördük. Ekonomide küçülmenin konuşulduğu bir dönemde istihdam kapasitemizin gücünü gördük. Enerji krizinde imkanlarımızı en üst seviyede harekete geçirmek için yaptığımız yatırımların gücünü gördük. Velhasıl her krizde kendi gücümüze dayanarak yeni fırsatları değerlendirme potansiyelimizi biraz daha ileri taşıdık. 'Türkiye Yüzyılı'na işte böyle bir iklimde giriyoruz. Bunun adına ne? 'Türkiye Yüzyılı'. Bunu beraber kuracağız. Vatan topraklarının dört bir yandan işgal edildiği bir dönemde Samsun'da yakılan özgürlük ateşi Ankara'da milli iradeye dönüşmüş Afyon'da büyük bir zaferle tanışmıştı. Bu topraklardaki son devletimiz cumhuriyetimizi ilan ederken kurduğumuz hayalleri hamdolsun bir asır sonra gerçeğe dönüştürmenin şu anda eşiğindeyiz. Kaybedilen altın kıymetindeki yılların, heba edilen imkanların, yapılan zulümlerin hesabını en iyi 'Türkiye Yüzyılı'na dört elle sarılarak sorabiliriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ülkemizin sadece geçtiğimiz 10 yılında olup bitenler dahil bu kadim mücadelenin ne kadar derin olduğunu ne kadar acımasız yürütüldüğünü göstermeye yeterlidir. Üstelik, unutmayın derenin taşıyla derenin kuşunu vurma misali bu sinsi alçakların hepsinde de kendi insanımız kullanıldı. 'AleviSünni' dediler, 'sağcı-solcu' dediler, 'ilerici-gerici' dediler, 'Kürt-Türk' dediler hep bizi birbirimize kırdırdılar. Sadece PKK ve FETÖ terör örgütlerinin ülkemize insani maliyeti bile tek başına onlarca yıla bedeldir. Türkiye bu tuzakları çözdükçe, içindeki mankurtları tasfiye ettikçe, gücünü harekete geçirdikçe adeta kendine gelmiştir. Hatırlarsanız bundan 12 yıl önce 2023 hedefleriyle milletimizin huzuruna çıktığımızda birileri kendi kıt aklınca bizimle dalga geçmişti. Aradan geçen yıllar boyunca azim ve kararlılıkla bu hedefleri birer birer hayata geçirerek işte bu günlere geldik. Şimdi de 'Türkiye Yüzyılı' ile yeni ve daha büyük bir atılımın müjdesini sizlerle paylaşıyoruz. İnşallah 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz alacağımız güçle Türkiye yüzyılının inşasını başlatıp bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz."

`İTHAL DANIŞMANLARLA YÜRÜMEDİK BU YOLLARDA´

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Jeremy Rifkin ile ilgili "2023 için gece-gündüz çalışacağız. 'Türkiye Yüzyılı' için hazır mıyız? Sizlerden girmedik ev, kazanmadık gönül, bırakmamanızı istiyorum. Unutmayın kale içeriden fethedilir. Yani kalenin içinde hanımlar var. Samsun 103 yıl önce milli mücadele yaptığı gibi 'Türkiye Yüzyılı'nın da öncüsü, müjdecisi, taşıyıcısı olacaktır. Yaklaşık yarım asrı bulan siyasi hayatımızın nerdeyse her günü hangi sıfatla hangi konumda olursa olsun, hep milletimizin içinde, ona hizmet etmekle geçti. Bu kardeşiniz 50 yıldır siyasetin içinde, 50 yıldır sadece halkıyla beraber yürüdü, halkıyla beraber yattı, kalktı ve dört bir yanını ülkemizin dolaştı. Buralara böyle geldik. Biz milletimize karşı daima hasbi olduk, hesabi olmadık. Hep milletimizin diliyle konuştuk, milletimizin sevinciyle sevindik, milletimizin öfkesiyle öfkelendik ve üstat ne diyor? Ey düşmanım sen benim ifadem ve kızımsın gündüz geceye muhtaç bana da sen lazımsın. Öyle ithal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda. Siz varsınız yeter. Nedir o ithal danışmanlar filan falan; geç o işleri geç. Gözümüz ve kalbimizde hep milletimize baktık" dedi.

`BİZ DÜNYA İLE BERABERİZ, İTHAL ÜRÜNLERLE DEĞİL´

Yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşeceğini duyuran Erdoğan, "Hamdolsun; geçtiğimiz tüm imtihanları, istikametimizi bozmadan vermeyi başardık. Bu anlayışla Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada dikkat ve takip edilen sözüne kulak ve tavrına önem verilen bir ülke haline getirdik. İşte Rusya Ukrayna savaşı; kim var ortada? Türkiye var. Tahıl koridorunu biz açtık. Tüm dünyaya oradan tahıl gönderiyoruz. Şimdi yarın nasip olursa sayın Putin'le arkasından sayın Zelenski ile görüşmeler yapacağım ve yine daha neler yapabiliriz bunları konuşacağız. Biz dünya ile beraberiz, ithal ürünlerle değil. Olay bu. Unutmayın ülkelerin tarihlerinde her seçim, bir yol ayrımıdır. Milletimiz 15 seçimdir bizi açık ara birinci yaparak iradesini büyük ve güçlü Türkiye yolunda ilerlemekten yana kullandı. İnsan nisyan ile maluldür; bunca yıldır ülkeyi yöneten bir kişinin elbette eksikleri de hatta hataları da olabilir. Eski Türkiye'nin en büyük sorunu milletin yetki verdiklerinden ülkeye ve millete vermedikleri hizmetlerin hesabının sorulmamasıydı. Bu muhasebeyi kimseye bırakmadan kendi kendimize yapıyoruz. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri vazifemizin gereği olarak görüyoruz. Bununla kalmıyor söz verip de yapamadıklarımızın yapmamız gerekip de henüz başaramadıklarımızın peşinden koşuyoruz" diye konuştu.

`BUNLAR ANCAK SANDALLA GEZERLER´

"Türkiye'yi 20 yılda 3 kat büyütmüş olmamızı yeterli bulmuyoruz" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"En kısa sürede 2 kat daha büyüterek dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmayı hedefliyoruz. Milletimize kazandırdığımız hizmetleri yeterli bulmuyoruz. Teknolojiden özgürlüklere her alanda geleceğin dünyasının altyapısını kurmayı hedefliyoruz. Ülkemizin dört bir yanında inşa ettiğimiz eserleri yeterli bulmuyoruz. Tıpkı yerli ve milli otomobilimiz Togg gibi tıpkı Yusufeli Barajı gibi tıpkı 500 bin yeni konut projesi gibi çok daha fazlasını yapmayı hedefliyoruz. Şu Samsun'u bu spor tesisleriyle buluşturan kim? Üniversitesiyle buluşturan kim? Kardeşlerim biz çalıştık ürettik, Samsun'u elhamdülillah buralara getirdik. Kadınlarımızın enerjisini ve kabiliyetini, hayatın her alanında ülkemize kazandırmak için yaptıklarımızı yeterli bulmuyor, iş hayatından aile her konuda daha ilerisini hedefliyoruz. İşte Çanakkale Köprüsü'nü duydunuz, gördünüz değil mi? Kardeşlerim biz buyuz. Bunlar ancak sandalla gezerler. Bunlar ancak sandalla gezmeyi bırak Avrasya Tüneli nedir anlamazlar, bunlar Marmaray tünelini bilmezler. Bunları yapan biz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık bunlar ne dediler? ´Niye yaptınız´. Bizim işimiz bu. Eğer arzu etmiyorsanız siz yaya geçin, dedik ve Osmangazi Köprüsü'nü yapan kim? İstanbul'u İzmir'e bağladık. 7,5 saatte gidiliyordu şimdi 3 saatte gidiliyor. Bay Kemal sen İzmir'den seçildin değil mi? Bak seni bile yaya yürümekten artık alıkoyduk. Artık 3-3,5 saatte İstanbul-İzmir gidebiliyorsun"

`BİZİM İCRAATLARIMIZA BUNLARIN HAYALLERİ BİLE YETİŞEMEZ´

Muhalefete eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerimizin ufkunu yaşadıkları köyle mahalleyle şehirle sınırlı olmaktan çıkarıp, dünyayı kucaklayacak seviyeye getirmeyi yeterli bulmuyor, gözümüzü uzaya dikiyoruz uzaya. Terörle mücadelede, vatan savunmasında bölgemizdeki güvenlik ve refah mimarisinde geldiğimiz konumu yeterli bulmuyoruz. Tüm mazlumların ve mağdurların duasını alacak hedefler peşinde koşuyoruz. Özetle yaptıklarımızın üzerine yatmıyoruz. Henüz yapamadıklarımızın hayıflanmasıyla daha çok çalışıyoruz. Bizim sadece sağlıkta, sadece ulaştırmada, sadece enerjide, sadece şehircilikte, sadece sosyal desteklerde, bakınız hepsinde demiyorum; bunların sadece birinde yaptıklarımız karşımızdakilerin ömrü boyunca yapabildiklerini fersah fersah geçmeye yeter. Rahmetli Özal'ın `Bizim icraatlarımıza onların hayalleri bile yetişemez´ ifadesi var ya bizim icraatlarımıza da bunların hayalleri bile yetişemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde siyasetin ve icraatını ölçeğini öylesine yukarıya taşıdık ki karşımızdakilerin güya program, diye güya proje diye ifade ettikleri hususların çok ötesinde artık bir Türkiye gerçeği var. 'Türkiye Yüzyılı'na adım atacağımız 2023´ü, ülkemizi küresel siyasi ve ekonomik sistemin en üstüne çıkartacağımız yeni dönemin sembolü haline getirmekte kararlıyız. Verdiğimiz her mücadele yaptığımız her iş nasıl sizlerin gözü önünde yaşandıysa 'Türkiye Yüzyılı'nı da aynı şekilde inşa edeceğiz. Kardeşlerim `Niyet hayır, akıbet hayır´ diyerek çıktığımız bu yolculuğun önümüzdeki etabını da yine sizlerle beraber sürdürmeye talibiz. Samsun'u bir kez daha güçlü şekilde yanımıza alarak cumhuriyetin yeni yüzyılına da damgasını vuracağından şüphe duymuyorum. Şimdi hazır mısınız öyle bir haykıralım ki tüm Türkiye duysun; ama durmak yok yola devam. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız eser ve hizmetlerin Samsun´umuza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi saygılarımı sunuyorum kalın sağlıcakla" diyerek konuşmasını tamamladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Mustafa KIRLAK-Mehmet Can PEÇE

