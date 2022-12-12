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Samsun'da sosyal konut projesi kura çekimi; adı çıkanlar sevinçten ağladı

DHA

Samsun'da sosyal konut projesi kura çekimi; adı çıkanlar sevinçten ağladı


Mehmet Can PEÇE/SAMSUN,(DHA) SAMSUN´da Sosyal Konut Projesi kapsamında yapılacak 4 bin 350 konut hak sahibi için kura çekimleri başladı. 3 gün sürecek kura çekiminde adı kurada adı çıkanlar sevinç gözyaşı döktü.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından 81 ilde şehit yakınları, engelliler, emekliler, gençler ve normal gelirli vatandaşlar için yapılacak olan 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Samsun´da yapılacak olan 4 bin 350 konutun kura çekimleri başladı. Şehit Ömer Halis Demir Kongre Merkezinde düzenlenen kura çekilişi Samsun 1´inci Noterliği tarafından yapıldı. Şehit, gazi yakınlarına ayrılan yüzde 5´lik kontenjana başvuran 82 kişi direkt hak sahibi olurken, yüzde 5 engelli vatandaşlara, yüzde 20 emekli ve genç kontenjanı yüzde 50 olarak normal gelirli vatandaşlara ayrılan kontenjanlar için 3 gün sürecek kura çekimleri yapılacak.  
Samsun´da inşa edilecek olan 4 bin 350 konut için toplam 57 bin 741 başvuru yapıldı. 5 farklı kategoride torbalanan hak sahibi isimleri noter huzurunda kura çekimine başlanılan kuranın ilk 3 çekimini Samsun Valisi Zülkif Dağlı gerçekleştirdi. Kurada adını duyan vatandaşlar duygulu anlar yaşadı, gözyaşlarını tutamadı.
'ÖZLEMLE BEKLEDİĞİM BUGÜNE NASİPMİŞ'
Hak sahibi olan Celil Yüksel (66), "Yıllardır özlemle beklediğim şey bugüne nasipmiş. Allah´ım herkese nasip etsin. Çok güzel duygu kendim oturmak için değerlendireceğim ama yıllar sonra çocuklara kalacak. Bu yöntem olmadan ev almak mümkün değil, ev almaya gücümüz yetmezdi. Devletin bize verdiği bir imkan emekli maaşım var. Geriye kalanı ödeme şansımız var. Bana çıkacak diye hiç ümidim yoktu. Çocuklarımın baskısı ve isteğiyle gelmiş oldum" dedi.
Eşine çıkan kura sonrası çok mutlu olduğunu söyleyen Sümeyye Bayraktar da (38) "Şu an çok muyluyum, hiç umudum yoktu, Allah yüzümüze baktı. Cumhurbaşkanımıza selam ve saygılarımı yolluyor ona çok teşekkür ediyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Aileme mutlu haberi verdim. Onlar da coştular. Biz 13 yıldır kiradayız, Allah nasip ederse kendi evimizde oturacağız" diye konuştu.
Kurada adını duyan Habibe Sağlam (64) ise "Kurada ikinci sırada bana çıktı.  Çok sevinçliyim neler söylesem bilmiyorum. İlk defa evim olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Şansa bir gireyim, dedim katıldım. Ama içimde çıkacak gibi bir his vardı. Şimdi ise çıktı çok sevindim. Hemen eve gidiyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun / Merkez Mehmet Can PEÇE
2022-12-12 13:39:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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