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Samsun'da 55 metrelik pide, saniyeler içinde tüketildi

DHA

Samsun'da 55 metrelik pide, saniyeler içinde tüketildi


Mehmet Can PEÇE/ TERME (Samsun),(DHA)SAMSUN'un Terme ilçesinde 2'ncisi düzenlenen Pide, Pirinç ve Balık Festivali´nde katılımcılara 3 ton hamsi ve 2 ton pilav ikram edildi. Etkinlikte, kentin plakasından esinlenilerek hazırlanan 55 metre uzunluğundaki yöreye özgü pide de saniyeler içerisinde tüketildi. 
Terme Belediye´sinin bu yıl ikinci düzenlendiği Pide, Pirinç ve Balık Festivali,  ilçe sahilinde gerçekleştirildi. İlçe Belediye Başkanı Ali Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ömer Durhal, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, çok sayıda davetli ile vatandaşın katıldığı festivalde, yörenin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan Terme pidesi, Terme pirinci ve yöresel diğer ürünler tanıtıldı. Festival kapsamında vatandaşlara 3 ton hamsi ikram edilirken 2 ton pilav ve keşkek de dağıtıldı. Etkinlikte kentin plakasından esinlenilerek hazırlanan 55 metre uzunluğundaki Terme pidesi de saniyeler içiresinde tüketildi. 
Hamsi tezgahının başında vatandaşlara ikramlarda bulunan Başkan Ali Kılıç, etkinliği gelecek yıllarda gastronomi şölenine dönüştürmek istediklerini söyledi. 
Termelilerin pideyi çok sevdiğini dile getiren Oğuzhan Atik, "Terme pideyi seviyor, pide ve pirinci ile meşhur, 55 metre pide 10 saniye sürmedi, bitti" dedi. 
Pideye yetişemeyen Ahmet Köse, de "Pideyi gördüm ama geldiğimde kalmamıştı. 55 metre diyorlar 100 metrede olsa yetmezdi" ifadelerini kullandı. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Samsun / Terme Mehmet Can PEÇE
2022-12-18 17:32:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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