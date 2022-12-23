Boş arazideki ahşap dolaptan erkek cesedi çıktı; 1 gözaltı (2)

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BORCUNU ÖDEYEMEDİĞİ PATRONUNU ÖLDÜRMÜŞ

Samsun´un 19 Mayıs ilçesinde boş arazideki vidalanmış haldeki ahşap dolapta bulunan erkek cesedinin sırrı çözüldü. Cesedin Atakum ilçesinde perdeci Ümit Şahin´e (29) ait olduğu belirlendi. Şahin´in yakınlarının 17 gün önce polise kayıp başvurusunda bulundukları ortaya çıktı.

Polisin çevredeki güvenlik kameralarını incelemesi sonrası ahşap dolabı araziye bıraktığı belirlenen O.C.K. (29) ile nakliye işi yapan E.A. (56) gözaltına alındı. Yanında çalışan O.C.K.´nın 30 bin lira borç aldığı patronu Ümit Şahin´i parayı ödeyemediği için iş yerinde tabanca ile vurduğu, ahşap dolap içerisine koyarak sakladığı öğrenildi. O.C.K.´nın, kokmaya başlayan cesedi nakliyeci E.A.´nın kamyonetine koyarak 19 Mayıs ilçesindeki evinin yakınında bulunan açık araziye bıraktığı belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. (DHA)Mehmet Can PEÇE/ SAMSUN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Mehmet Can PEÇE

2022-12-23 20:19:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.