Boş arazideki ahşap dolaptan erkek cesedi çıktı; 1 gözaltı (3)

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OLAY YERİNE GELİNCE YAKALANMIŞ

Samsun´un 19 Mayıs ilçesinde boş arazideki vidalanmış haldeki ahşap dolapta cesedi bulunan perdeci Ümit Şahin'in çalışanı cinayet şüphelisi O.K.C.´nin polis incelemesi sırasında olay yerine geldiği belirlendi. Güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda olay yerini gözetlerken yakalanan şüpheli, kelepçelenerek ahşap dolabın bulunduğu yere getirildi. Polisin olay yerinde sorguladığı şüpheli ardından emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Mehmet Can PEÇE

2022-12-23 20:46:45



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