Arazide dolap içinde cesedi bulunan perdeci cinayetinde 2 şüpheli adliyede

Mehmet Can PEÇE/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un 19 Mayıs ilçesinde 30 bin lira borcunu ödeyemediği için tartıştığı patronu perdeci Ümit Şahin´i (29) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra cesedini ahşap dolaba koyup boş araziye bırakan Onur Can Kaya (30) ile ona yardım ettiği öne sürülen nakliyeci E.A. (56) adliyeye sevk edildi.

19 Mayıs ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Medrese Sokak'ta dün boş arazideki ahşap dolaptan kötü koku yayıldığını fark edenler, polise haber verdi. Polisin yaptığı incelemede dolapta erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Cesedin Atakum ilçesinde perdeci Ümit Şahin´e ait olduğu belirlendi. Şahin´in yakınlarının 17 gün önce polise kayıp başvurusunda bulundukları tespit edildi.

OLAY YERİNE GELİNCE YAKALANMIŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, dolabın bırakıldığı araziye çıkan yollar üzerindeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görgü tanıklarının da ifadesine başvuran polis, dolabı, Ümit Şahin´in çalışanı Onur Can Kaya´nın araziye bıraktığını belirledi. Cinayet şüphelisi Kaya, olay yerinde çalışma yapan polisleri gözetlerken yakalandı. Kelepçelenerek ahşap dolabın bulunduğu yere getirilen Kaya, cinayeti itiraf etti. Olayla ilgili nakliyeci E.A. da gözaltına alındı.

Onur Can Kaya'nın 30 bin lira borç aldığı patronu Ümit Şahin´i, bu nedenle çıkan tartışmada iş yerinde tabanca ile vurduğu, ahşap dolaba koyarak sakladığı tespit edildi. Şüphelinin kokmaya başlayan cesedi, nakliyeci E.A.´nın kamyonetine koyarak 19 Mayıs ilçesindeki evinin yakınında bulunan açık araziye bıraktığı belirtildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / 19Mayıs Mehmet Can PEÇE

2022-12-24 13:00:22



