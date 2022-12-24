Arazide dolap içinde cesedi bulunan perdeci cinayetinde 2 şüpheli adliyede (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDI

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, 30 bin TL borcunu ödeyemediği için tartıştığı patronu perdeci Ümit Şahin´i (29) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra cesedini ahşap dolaba koyup boş araziye bırakan Onur Can Kaya (30), sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Kaya'ya yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan nakliyeci E.A. (56) ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Mehmet Can PEÇE

2022-12-24 18:32:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.