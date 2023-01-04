Yolda arızalanan otomobile cip çarptı; baba ile oğlu öldü

Psikopatların da duyguları var mı? Cevap hem evet hem hayır



Mehmet Can PEÇE/ TERME,(Samsun),(DHA)SAMSUN'un Terme ilçesinde yolda arızalanan otomobillerini itmeye çalışan Ömür Kaynar (72) ile oğlu Önder Kaynar (40), araçlarına cipin çarpması sonucu hayatlarını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Ordu-Samsun kara yolu Terme ilçesi sanayi kavşağında meydana geldi. Samsun yönüne giden Önder Kaynar idaresindeki 52 ASS 990 plakalı otomobil arızalandı. Sürücü ile babası Ömür Kaynar, otomobili yol kenarına itmeye çalıştı. Bu arada Metin Ataş'ın kullandığı 34 ENV 472 plakalı cip, otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle baba ve oğlu yola savruldu. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, baba ile oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Metin Ataş ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Terme Mehmet Can PEÇE

2023-01-04 13:04:56



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