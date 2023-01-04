Yolda arızalanan otomobile cip çarptı; baba ile oğlu öldü (2)

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

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KAZA ANI KAMERADA

Samsun'un Terme ilçesinde, yolda kalan otomobillerini itmeye çalışırken, cipin çarpması sonucu hayatını kaybeden Ömür Kaynar ile oğlu Önder Kaynar'ın son anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araçlarının arkasında beklerken cipin çarptığı baba ve oğlunun savrulduğu anlar yer aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Terme Mehmet Can PEÇE

2023-01-04 15:01:18



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