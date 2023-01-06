Okula kardeşlerini görmeye gelen annesini öldüren liseli ve babası adliyede (3)

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BABAYA EV HAPSİ, OĞLU TUTUKLANDI

Samsun'da, ortaokulda eğitim gören 2 kardeşini görmek için okula gelen annesi Zerrin Büyük'ü (50) tabancayla vurarak öldüren, onun erkek arkadaşı Bilgin İ.'yi (52) de yaralayan lise öğrencisi A.A.Ö. (17), nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. A.A.Ö.'nün babası A.Ö.´ye ise elektronik kelepçeyle ev hapsi verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Mehmet Can PEÇE

2023-01-06 16:53:44



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