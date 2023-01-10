Motosikleti devrilen liseli Kaan, hafif ticari aracın çarpması sonucu öldü



Mehmet Can PEÇE/İLKADIM (Samsun), (DHA)- SAMSUN´un İlkadım ilçesinde okula giderken devrilen motosikletten düşüp, arkadan gelen hafif ticari aracın çarptığı lise öğrencisi Kaan Ege Apaydın (16), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde ilçenin Kadıköy Mahallesi, Korhan Ekiz Bulvarı´nda meydana geldi. Atakum´daki evinden okulu Samsun Anadolu Lisesi´ne gitmek için yola çıkan 11´inci sınıf öğrencisi Kaan Ege Apaydın´ın, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü yitirdiği motosikleti devrildi. Bu sırada Yusuf S. yönetimindeki 55 SF 843 plakalı hafif ticari araç, yola savrulan Apaydın ile yardıma gelen yaya Gürkan Ramazan Onay'a çarptı. Kazada Apaydın ile Onay, yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kaan Ege Apaydın, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Onay´ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürerken, ifadesi alınan otomobil sürücüsü serbest bırakıldı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ölümü üzüntüye neden olan, Kaan Ege Apaydın için ilçede öğlende cenaze namazı kılındı. Cenazeye Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Apaydın´ın ailesi, okul arkadaşları ve öğretmenleri katıldı. Cenazede taziyeleri kabul eden aile fertleri, gözyaşı döktü. Apaydın, kılınan cenaze namazı sonrası ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

`EN SON BİRLİKTE SINAVA GİRDİK´

Kaan Ege Apaydın´ın cenazesine gelen sınıf arkadaşı Yiğit Salih Kürkçü çok üzüldüğünü belirterek, "Kaan Ege ile beraber en son birlikte sınava girdik. Kendisi başarılı bir öğrenciydi. Haberi duyduk; çok üzüldük. Yol kayganmış, kayıp düşmüş ama arkadan gelen araç çarpışınca Kaan ezilmiş" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-01-10 17:04:16



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