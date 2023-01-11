Samsun´da heyelanda dairenin duvarı yıkıldı



Mehmet Can PEÇE/TEKKEKÖY (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen heyelanda bir apartmanın 1´inci katındaki dairenin duvarı yıkıldı. Toprak ve kaya parçaları yıkılan duvardan odaya girerken o sırada evde bulunan 4 kişi büyük korku yaşadı.

Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi 1496´ıncı sokakta saat 18.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu 4 katlı apartmanın 1´inci katındaki Kibar Bıyık´a ait dairenin yatak odasının duvarı yıkıldı. Yüksek kesimden kayan toprak ve kaya parçaları yıkılan duvardan odanın içerisine girerken, bu sırada evde bulunan 3´ü çocuk 4 kişi büyük korku yaşadı. Kendilerini dışarı atan aile üyelerinin haber vermesi üzerine mahalleye AFAD, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tedbir amacıyla binayı tahliye etti, çevrede güvenlik önlemi aldı.

`GÜRÜLTÜ İLE EV SARSILDI´

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Fatma Bıyık, büyük bir gürültü ile evde sarsıntı olduğunu belirterek, "Yan tarafta hafriyat boşaltılıyordu. Biz üst kattan bir şey düştü sandık. Evde sarsıntı olduğunu hissedince dışarıya çıktık. Baktım ki toprak kaymış. Sonra yatak odasını bu halde buldum. Çok korktuk" dedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Tekkeköy Mehmet Can PEÇE

2023-01-11 21:24:28



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