Samsun'da kentsel dönüşümle konut sevinci

Mehmet Can PEÇE/CANİK (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Canik ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen konutlardan 79´u kura çekimi sonucu hak sahiplerine teslim edildi. Konutlarına kavuşan hak sahipleri büyük sevinç yaşadı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı´nca Canik ilçesi Soğuksu Mahallesinde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapımı tamamlanan 79 konut için kura çekimi gerçekleştirildi. Sezai Karakoç Kültür Merkezinde yapılan kura çekimine Vali Zülkif Dağlı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile vatandaşlar katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen, "Kura çekimlerine gelirken kulağımı açıyorum, neler söyleniyor diye? Söylenen sadece `79 konut mu?´ Neden 79 konut olduğunu söyleyeyim. Bugün burada bizimle sözleşme imzalayan ve konutlarını almak isteyen hak sahiplerimizin hepsini topladık. Elimizde gün gün takip ettiğimiz ve bitmek üzere olan bir proje var. Allah kısmet ederse çok kısa zaman içerisinde biz sizlere anahtarlarınızı vereceğiz. Yeni evlerinizin içinde huzurla oturmanızı istiyoruz. Hazır bizimle sözleşme imzalamış vatandaşlarımız var bizde bu kurayı hemen çekelim istedik. Sizler bir an önce güzel güzel evlerinizde oturasınız diye bu kura organizasyonunu 79 kişi ile yaptık" dedi.

Vali Zülkif Dağlı ise "Bizim en önemli sözlerimizden biri şudur; dünyada mekan ahrette iman. Yani dünyada mekân olmadan olmuyor. Bu manada da ben 2,5 yıl önce Samsun´da göreve başladığımda kendimi çok yoğun bir kentsel dönüşüm çalışmasının ortasında buldum. O günden bugüne de o heyecan, gördüğünüz gibi devam ediyor. Biraz sonra kuralarını çekip anahtarlarını teslim edeceğimiz konutlarımızın temelini 28 Kasım 2020 tarihinde Bakanımız Murat Kurum´un başkanlığında atmıştık. Yani 2 yıl olmuş. 2 yılda 550 üzerinde konut bitirildi ve şu anda teslimini yapıyoruz. Sadece Canik ve İlkadım´da değil diğer ilçelerimizin kentsel dönüşüme yönelik konut yapımları devam ediyor. Bir tarafta arsa temini, diğer taraftan yapımlar. Bir taraftan da bu şekilde anahtar teslim kuralarının çekimini yapıyoruz. Hatta bir ay önce dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik kura çekimi de yapmıştık. Onlara da tekrar hayırlı olsun" diye konuştu.

'YENİ BİNALAR ÇOK GÜZEL'

Konuşmaların ardından kura çekimi gerçekleştirildi. Kurada 6´ıncı kattan 2+1 ev sahibi olan Kibar Yıldırım, "Yıllardır bir ev sahibi olmayı bekliyorduk. Çok şükür dönüşüm oldu. Bizde ev sahibi olduk. Eski binalardan kurtulmuş olacağız. Yeni binaları gördük gezdik. Depreme dayanıklı binalar yapılmış. Çok güzel binalar olmuş. Bana ve arkadaşlara hayırlı olsun. Ben 6´ıncı kattan ev sahibi oldum. İstiyordum nasip oldu. Allah gönlüme göre verdi" diye konuştu.

Kuradan 2+1 ev sahibi olan 85 yaşındaki Sabriye Türköz de, "Bize 2+1 çıktı. Allah ne yazdı ise onu istiyordum ama daha büyüğünü tabi isterdim. Daha büyük olsa daha iyi olurdu ama buna da şükür. Yeni evler çok modern ve çok güzel. Bizim zamanımızdan çok farklı evler. Her şeyi farklı daha modern daha güzel, daha kullanışlı bir eve sahip olduk. Allah herkese güle oturmak nasip etsin" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun / Canik Mehmet Can PEÇE

