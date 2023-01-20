Hesap yüzünden tartıştığı garsonu bacağından vurdu

Mehmet Can PEÇE/ATAKUM, (SAMSUN), (DHA)SAMSUN´da C.Ç. (45), gittiği eğlence mekanında hesap meselesi yüzünden tartıştığı garson G.T.'yi (20) tabanca ile bacağından yaraladı. Kendini de elinden vuran C.Ç, polis tarafından yakalandı.
Olay, Atakum ilçesinde dün akşam saat 23.00 sıralarında medyana geldi. Eğlence mekanına giden C.Ç. ile hesabı istediği garson G.T. tartıştı. Tartışma sonrası mekandan ayrılan C.Ç., kısa süre sonra geri dönüp, G.T.´yi tabancayla bacağından yaraladı. Bu sırada kendini de elinden yaralayan C.Ç., kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı garson Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis ekipleri C.Ç.´yi Atakum ilçesi Yenimahalle mevkisinde yakaladı. Hastanede tedavisi yapılan şüpheli, gözaltına alındı.C.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Mehmet Can PEÇE
2023-01-20 12:52:31
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