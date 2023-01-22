AK Parti'li Kurtulmuş: Bu gösteri, Avrupa için alarm zilidir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'li Kurtulmuş: Bu gösteri, Avrupa için alarm zilidir

DHA

AK Parti'li Kurtulmuş: Bu gösteri, Avrupa için alarm zilidir


Mehmet Can PEÇE/SAMSUN, (DHA)- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir kimsenin başka birinin kutsalına açıkça aleni hakaret etme hakkı; demokratik bir hak olamaz. Bu gösteri, Avrupa için bir alarm zilidir" dedi.
Samsun'da bir otelde gazetecilere konuşan Numan Kurtulmuş, İsveçli aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın, Türkiye´nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına tepki göstererek, "Maalesef epey bir süredir Türkiye'nin güçlü Türkiye olmasından rahatsız olan bazı çevrelerin, Türkiye düşmanlarına karşı sırtlarını sıvazlayarak, Avrupa'da özellikle bazı yerlerde gösteri yapmasına zemin hazırladıklarını PKK'sından başka Türkiye düşmanı örgütlerine kadar onların önlerini açtıklarını hep beraber görüyor ve ibretle izliyoruz. Daha geçen hafta sayın Cumhurbaşkanı'mıza İsveç'te maketini bir şekilde hakaret ederek Türkiye'yi, Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na hakaret eden terör örgütüne ne yazık ki; İsveç makamları seyirci kaldı. Hatta seyirci kalacakları bilindiği için terör grupları da çok pervasızca bu eylemleri yapabildi" dedi.
Gösterinin güvenlik önlemleri arasında gerçekleşmesinin, ifade özgürlüğü olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "İsveç'teki faşist, ırkçı ve İslam düşmanı sözde bir siyasetçi, Kur'an-ı Kerim'i yakarak ve bunu yakacağını önceden söyleyerek bir gösteri yaptı. Bu herifin yaptığı bu gösterinin daha hazin olanı ise Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in; adi bir siyaset uğruna yakılmasına zemin hazırlamaları ve faşist iğrenç siyasetçiye, etrafına güvenlik çemberleri alarak, bu eylemi yapmalarına müsaade etmeleridir. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir kimsenin başka birinin kutsalına açıkça aleni hakaret etme hakkı; demokratik bir hak olamaz. Yoksa dünya yaşanabilir bir yer olmaktan çıkar. Herkes karşısındaki inançlara düşmanlık yapar. Dolayısıyla altını çizerek söylüyorum; bu gösteri, Avrupa için bir alarm zilidir" diye konuştu.
'BÖYLE GİDERSE NATO'YA GİRMESİ ONAYLANMAYACAK'
"Eğer böyle giderse İsveç'in NATO'ya girme meselesi Türkiye tarafından asla onaylanmayacak" diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:
"Bu saldırı bir kere daha gösteriyor ki; maalesef İsveç, teröre destek vermekten vazgeçmediğini bir şekilde gösteriyor. Türkiye, sözüne sadık bir ülkedir. Çok mu zor? PKK'nın ya da FETÖ'nün teröristleri Türkiye'ye teslim etmek. Bunların kim olduklarını gayet iyi biliyorlar. Terör örgütlerinin hem de seçime az bir süre kala Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alarak yaptığı saldırıları önlemek çok mu zordur? Öyle görülüyor ki; bir tarafta masada, bizle müzakere ederken; diğer taraftan terörle olan yakın arkadaşlıklarını da asla sonlandırmak istemiyorlar. Çok açıktır; eğer böyle giderse İsveç'in NATO'ya girme meselesi Türkiye tarafından asla onaylanmayacak ve Türkiye bu süreçte İsveç'ten imzaladıkları yükümlülükleri yerine getirmesini bekleyecektir." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Samsun / Merkez
2023-01-22 17:41:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da AK Parti 91'inci Genişletilmiş İl Danışma Meclisi ve Vefa Buluşması düzenlendi
YEREL HABERLER Samsun'da AK Parti 91'inci Genişletilmiş İl Danışma ...
Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını ...
Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğüne ait nöbet kulübesinde yangın çıktı
YEREL HABERLER Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğüne ait nöbet ...
Terme Çayı Islah Projesi'yle ilgili çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Terme Çayı Islah Projesi'yle ilgili çalışmalar devam ...
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Samsun'da konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Samsun'da ...
Havza'da 124 ünite kan bağışı toplandı
YEREL HABERLER Havza'da 124 ünite kan bağışı toplandı
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Samsun'da kayıp su tankeri internette satılık ilanında bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da kayıp su tankeri internette satılık ...
Samsun'da, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması kınandı
YEREL HABERLER Samsun'da, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması kınandı
Samsun'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Samsun'da bıçakla saldırdığı karısını yastıkla boğmaya çalıştığı iddia edilen koca tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da bıçakla saldırdığı karısını yastıkla ...
Samsun’da çıkan yangında bahçedeki ağaçlar zarar gördü
YEREL HABERLER Samsun’da çıkan yangında bahçedeki ağaçlar zarar ...
MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Alperen, Samsun'da konuştu:
YEREL HABERLER MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Alperen, Samsun'da ...
Samsun'da devrilen çöp yüklü tır trafiği aksattı
YEREL HABERLER Samsun'da devrilen çöp yüklü tır trafiği aksattı
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Samsunspor, yarın lider Eyüpspor'a konuk olacak
YEREL HABERLER Samsunspor, yarın lider Eyüpspor'a konuk olacak
​​​​​​"Kızılırmak Deltası Sulak Alan Revize Yönetim Planı Çalıştayı" yapıldı
YEREL HABERLER ​​​​​​"Kızılırmak Deltası Sulak Alan Revize Yönetim ...
Yaptığı kuş evlerini doğayı sevdirmek için çocuklara hediye ediyor
YEREL HABERLER Yaptığı kuş evlerini doğayı sevdirmek için çocuklara ...
(Görüntülü)SAMSUN?DA TAPUDA RÜŞVET OPERASYONU 4 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü)SAMSUN?DA TAPUDA RÜŞVET OPERASYONU 4 ...
Alaçam'da öğrenciler karne aldı
YEREL HABERLER Alaçam'da öğrenciler karne aldı
Samsun'da "Yesevi'den Taceddin'e Alperen Buluşmaları" programı düzenlendi
YEREL HABERLER Samsun'da "Yesevi'den Taceddin'e Alperen Buluşmaları" ...
Ayvacık'ta öğrenciler karne alarak yarıyıl tatiline girdi
YEREL HABERLER Ayvacık'ta öğrenciler karne alarak yarıyıl tatiline ...
Yakakent'te öğrenciler karne alarak yarıyıl tatiline girdi
YEREL HABERLER Yakakent'te öğrenciler karne alarak yarıyıl tatiline ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.