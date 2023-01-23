Samsun'da evde çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu

Mehmet Can PEÇE/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN´da apartmanın 5'nci katında çakmakla oynayan Irak uyruklu çocuğun neden olduğu yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında evden kendi imkanlarıyla çıkan 2´si çocuk 4 kişi, dumandan etkilendi.
Yangın saat 20.30 sıralarında Canik ilçesi Meltem sokak üzerindeki 5 katlı binanın son katında çıktı. İddiaya göre Iraklı ailenin oturduğu dairede çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu. Yangını kendi imkanları ile söndürmeye çalışan aile, çabaları sonuç vermeyince evden ayrıldı. Bu sırada bina içerisine yayılan durumu fark eden daire sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen aileye ise sağlık ekibi olay yerinde müdahale etti. Yangında Iraklı ailenin oturduğu evde maddi hasar meydana geldi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Mehmet Can PEÇE
2023-01-23 21:51:01
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