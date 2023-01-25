Otomobilin çarptığı kadın, öldü

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Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Çarşamba ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Neriman Seçkin (67), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında ilçeden geçen Samsun-Ordu kara yolu Sungurlu mevkisinde medyana geldi. Ordu istikametine seyreden E.Ö. yönetimindeki 06 H 9065 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Neriman Seçkin'e çarptı. Ağır yaralanan Seçkin, çağrılan ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Seçkin, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE

2023-01-25 19:17:48



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