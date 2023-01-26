Baba- oğul bir saat arayla hayatını kaybetti

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Mehmet Can PEÇE/SALIPAZARI (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Salıpazarı ilçesinde yolda yürürken kalp krizi geçiren Hüseyin Akman (62), hayatını kaybetti. Oğlunun ölümünden habersiz evde dengesini kaybederek düşen baba Hüseyin Akman (94) da geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. 1 saat arayla ölen babaoğul, ilçede toprağa verildi.

İlçeye bağlı Esatçifliği Mahallesi´nde oturan Hüseyin Akman kontrol için gittiği hastaneden yaya olarak evine dönerken, yolda fenalaşarak yere düştü. Çevredekilerce hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Hüseyin Akman, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan aile fertleri hastaneye gelirken, Hüseyin Akman´ın ölümünden 1 saat sonra aynı adı taşıyan ve oğlunun ölümünden habersiz olan baba Hüseyin Akman da evde tuvalete gittiği sırada dengesini kaybedip, yere düştü. Amcasını yerde hareketsiz halde bulan yeğeni, durumu sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Akman'ın beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. 1 saat arayla ölen babaoğul, ilçede dualarla toprağa verildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Samsun / Salıpazarı Mehmet can PEÇE

2023-01-26 18:06:26



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