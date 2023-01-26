Samsun´da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

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Mehmet Can PEÇEMehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)SAMSUN´un Çarşamba ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Serdar Erkol (25) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay saat 13.30 sıralarında ilçenin Orta Mahalle Semerciler yokuşunda meydana geldi. Aralarında bilinmeyen nedenle husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında taraflar birbirlerine bıçaklarla saldırdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavga sırasında vücutlarının değişik bölgelerinden aldığı bıçak darbesiyle yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Serdar Erkol, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Aralarında şüphelilerin de yer aldığı 3 yaralının, tedavisi sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Can PEÇE Mehmet Emin COŞKUNDERE

2023-01-26 19:59:58



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