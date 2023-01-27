Samsun'daki bıçaklı kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı: 5 gözaltı

Mehmet Can PEÇE/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, husumetli 2 grup arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada ağır yaralanan Tayfun Gün (27) de tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Kavgaya ilişkin 5 şüpheli ise gözaltına alındı.
Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Çarşamba ilçesi Orta Mahalle Semerciler yokuşunda meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen 2 grup arasında, bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Taraflar, birbirlerine bıçaklarla saldırdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçak darbeleriyle yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Serdar Erkol, dün hayatını kaybetti. Sağlık durumu kritik olan Tayfun Gün de gece yaşamını yitirdi. Kavgaya karıştığı belirlenen M.D., A.Ç, Y.G., R.A. ve T.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Can PEÇE
2023-01-27 10:50:55
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