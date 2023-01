Karadeniz soğudu, tezgahta balık bollaştı

Mehmet Can PEÇE/ SAMSUN, (DHA)KARADENİZ'in soğumasıyla tutulan balıkta çeşitlilik artarken, bolluk tezgahlara yansıdı. Samsun'da çinekop 100, mezgit 40 ve hamsi 50 TL'den satıldı.

Daha önce kuzeye yönelen balık sürüleri, Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle güneye döndü. Balıkların çeşitlenmesiyle tezgahlarda da bolluk göze çarptı. Samsun'da çinekop 100 TL, mezgit 40 TL ve hamsi ise 50 TL'den tezgahta yer aldı. Çeşitlilik açısından en verimli sezonu geçirdiklerini belirten balıkçı Onur Can Köse, "20 yıldan beri ilk defa böyle bir bolluk gördüm. Normalde bir çeşit az olduğunda diğer çeşit fazla olurdu ama bu sene tam tersi oldu. Bütün balıkların çeşitleri fazla. 2,5 aydır palamut bolluğu vardı. Palamuttan sonra çinekop çıktı. Önceki yıllarda çinekop yiyemeyen vatandaş, bu sene doydu. 1,5 aydır hamsi de tezgahlarda yerini almış durumda. Hamsinin fiyatı hava şartlarına göre günlük değişiyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Samsun / Merkez Mehmet Can PEÇE

2023-01-29 16:02:03



