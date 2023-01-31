Boşanma aşamasındaki eşinin öldürdüğü Canan'ın cenazesi toprağa verildi

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Mehmet Can PEÇE/ALAÇAM (Samsun), (DHA)İSTANBUL'da boşanma aşamasındaki eşi Serdar Semiz (45) tarafından tabancayla vurarak öldürülen Canan Semiz'in (37) cenazesi, memleketi Samsun'da toprağa verildi.

Olay, önceki gece Turgut Reis Mahallesi 514 Sokak'ta meydana geldi. Serdar Semiz, sokakta tartıştığı 3 yıldır boşanma aşamasında olduğu eşi Canan Semiz'e tabancayla ateş edip, kaçtı. Canan Semiz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis ekiplerince yakalanan Serdar Semiz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Canan Semiz'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Samsun´a getirildi. Semiz için Alaçam ilçesi Kapaklı Mahallesi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Canan Semiz'in cenazesi, aile kabristanlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Alaçam

2023-01-31 12:47:51



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